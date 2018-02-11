وزارة الوحدة الكورية الجنوبية: الحكومة ستعمل على استمرار الحوار بين الكوريتين

سول (أ ش أ)

قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الأحد، إن الحكومة في سول ستبذل الجهود اللازمة لاستمرار الحوار بين الكوريتين والذي انطلق مع زيارة الوفد الكوري الشمالي رفيع المستوى لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج الكورية الجنوبية.

جاء ذلك في بيان للوزارة أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بعد أن اختتمت اليوم الأحد زيارة الوفد الكوري الشمالي - الذي رأسه الرئيس الجمهورية الشرفي كيم يونج نام وضم كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي - إلى كوريا الجنوبية والتي استغرقت ثلاثة أيام، والتقى الوفد خلالها الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن ووجه له دعوة لزيارة الشمال، ورد مون بأنه يأمل في أن تتهيأ الظروف المناسبة لهذه الزيارة.

وأضافت الوزارة أن زيارة الوفد أظهرت أن كوريا الشمالية ملتزمة بتحسين العلاقات مع جارتها الجنوبية، وقد تتخذ إجراءات حاسمة لذلك عند الضرورة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستستمر في تطبيق العقوبات الدولية الصادرة ضد الجارة الشمالية مع الالتزام بالحل السلمي للقضايا المتعلقة في بيونج يانج، كما ستسعى الحكومة إلى تطبيع العلاقات عبر الحدود من خلال الحوار المستمر مع الشمال، والذي ترى الوزارة أنه يمكن أن يؤدي إلى حوار بين بيونج يانج وواشنطن.