بالفيديو: المشاهد الأولى لتحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصاً

كتبت- سارة عرفة:

سقطت طائرة روسية مدنية، تابعة لشركة ساراتوف للطيران، في منطقة موسكو، الأحد، وقُتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 71 شخصا، بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وأكد شهود عيان أن الطائرة الروسية احترقت في الهواء قبل سقوطها اليوم.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية القول إن الطائرة من طراز "أن-148"، تابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، تحطمت في منطقة مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو.

وكانت أجهزة الطوارئ الروسية قد قالت في وقت سابق إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك.

وأوضح المصدر أنه كان على متن الطائرة 71 راكبا من بينهم طاقم مؤلف من ستة أشخاص .

وأفاد مسؤول في وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان تحطم الطائرة.

وأضافت وزارة الطوارئ الروسية العثور على أجزاء من حطام الطائرة وجثث عدد من الضحايا

ونقلت شبكة سكاي نيوز عن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية ترجيحه رجوع أسباب سقوط الطائرة إلى خطأ بشري من قبل الطاقم أو بسبب الأحوال الجوية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الطائرة كانت تقل 65 راكبا، بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص، بينما نقلت وكالة تاس عن مصدر بجهاز الطوارئ أنه "لا ناجين".

وقالت وزارة الطوارئ إنها أرسلت طواقم إنقاذ إلى موقع الحادث، حيث عثرت السلطات على حطام الطائرة التي كانت متجهة إلى مدينة أورسك في الأورال.

وأكدت شركة طيران ساراتوف تحطم الطائرة في إقليم رامنسكي في منطقة موسكو، وذلك بعد 7 دقائق من إقلاعها.

BREAKING: First footage of the crashed Russian Passenger Plane out of #Moscow #Russia- All 71 passengers and crew have died pic.twitter.com/3hgXpeDz1w

— ELINT News (@ELINTNews) February 11, 2018