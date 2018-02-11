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بوتين يعبر عن تعازيه لأقارب وأصدقاء ضحايا تحطم طائرة "ان-148" في ضواحي موسكو

03:33 م الأحد 11 فبراير 2018
بوتين يعبر عن تعازيه لأقارب وأصدقاء ضحايا تحطم طائرة "ان-148" في ضواحي موسكو

بوتين

القاهرة - مصراوي:

عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه لأقارب وأصدقاء ضحايا تحطم طائرة "ان-148" في ضواحي موسكو.

وكانت طائرة ركاب روسية تحطمت بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 راكبا - بحسب سكاي نيوز.

وبحسب الشبكة الإخبارية‘ فإن الطائرة كانت تقل 65 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من 6 أشخاص.

وتقول الشبكة إن هناك مخاوف من مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 71 شخصا.

من ناحية أخرى، مصادر تتحدث أن الطائرة المنكوبة أقلعت في ظروف جوية صعبة.

وذكرت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء اليوم الأحد أن خدمات الطوارئ تحقق بشأن المعلومات التي أفادت بأن طائرة تحطمت في منطقة موسكو.

وكانت صفحة الوكالة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قد أفادت بأن طائرة على متنها 71 شخصا قد فقدت لدى إقلاعها من مطار دوموديدوفو في موسكو.

فلاديمير بوتين تحطم طائرة روسية موسكو

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بالفيديو: المشاهد الأولى لتحطم طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصاً

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