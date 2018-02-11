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الأناضول: إسرائيل تفرج عن أكاديمي تركي أوقفته 26 يوما

02:35 م الأحد 11 فبراير 2018
الأناضول: إسرائيل تفرج عن أكاديمي تركي أوقفته 26 يوما

الشرطة الإسرائيلية

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الأحد بأن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن أكاديمي تركي أوقفته 26 يوما "لأسباب مجهولة".

ونقلت الوكالة عن لي تسيميل، محامية الأكاديمي التركي جميل تكلي، إن السلطات الإسرائيلية أفرجت صباح اليوم الأحد عن تكلي، الذي توجه فور الإفراج عنه إلى المطار للعودة إلى بلاده.

وأضافت تسيميل أن تكلي الذي احتجزته السلطات الإسرائيلية في مطار تل أبيب في 15 كانون ثان/يناير الماضي، قبل أن تنقله إلى سجن عسكري، تم الإفراج عنه دون المثول أمام المحكمة.

ولفتت تسيميل إلى أنها "ممنوعة من الإدلاء بتصريحات للصحافة حول طبيعة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لتكلي".

وفي وقت سابق، قالت زوجة الأكاديمي إن زوجها تعرض للاحتجاز في إسرائيل بشكل غير قانوني، وإن الغرض من سفره إلى تل أبيب كان زيارة مدينة القدس فقط.

كما أشارت تكلي إلى أن السلطات الإسرائيلية ترفض تقديم أي معلومات عن أسباب احتجاز زوجها.

ومن المتوقع أن يصل تكلي إلى مطار أتاتورك باسطنبول في غضون ساعات، قادمًا من تل أبيب على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

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