نتنياهو يحذر سوريا وإيران من مواجهة أخرى

تل أبيب- (د ب أ):

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سورية وإيران المتحالفة معها من حدوث مواجهة جديدة بعد التصعيد الأخير على الحدود الشمالية لبلاده.

ونقلت تقارير إعلامية عن نتنياهو قوله اليوم الأحد خلال جلسة مجلس الوزراء : "وضعنا خطوطا حمراء واضحة".

وبحسب مراقبين حقوقيين سوريين، لقى ستة مقاتلين موالين للحكومة في سورية حتفهم أمس السبت خلال سلسلة هجمات جوية إسرائيلية عنيفة في سورية.

وذكرت إسرائيل أنها قامت بهذه الهجمات ردا على اقتحام طائرة إيرانية بدون طيار لأراضيها.

وظهر في مقطع فيديو للجيش كيفية إسقاط الطائرة، ولكن إيران نفت الاستعانة بمثل هذه الطائرة.

يشار إلى أن إيران تدعم معسكر الحكومة السورية تحت قيادة الرئيس بشار الأسد منذ اندلاع الثورة في سورية عام 2011.

يذكر أن السلاح الجوي السوري قصف مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 16" تحطمت في شمالي إسرائيل.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تم خلالها إسقاط مقاتلة إسرائيلية منذ عام 1982.

وقصف السلاح الجوي الإسرائيلي –-حسب تصريحاته- "أهدافا إيرانية" في سوريا.

وقال نتنياهو اليوم الأحد: "وجهنا ضربات قوية أمس للقوات الإيرانية والسورية"، مضيفا: "سوف نواصل التصدي لأية محاولة لمهاجماتنا، فسياستنا كذلك وستظل".