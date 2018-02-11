الخرطوم تؤكد استعدادها لخوض جولة أخرى من مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية

الخرطوم - أ ش أ:

أكدت الحكومة السودانية استعدادها لخوض جولة أخرى من المفاوضات مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، لأجل التوصل لسلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقال عضو وفد الحكومة المفاوض عبدالرحمن أبومدين، في تصريحات صحفية السبت ، إن الجولات القادمة ستكون لمناقشة البنود التي تخص وقف إطلاق النار، وكيفية الوصول إلى تحقيق اتفاق حولها، من أجل التوجه نحو الخطوات الأخرى بشأن السلام الدائم.

وأكد تكثيف الجهود والمضي في اتجاه تحقيق السلام بالبلاد وإعطاء الحركة الشعبية فرصة للجولة القادمة من أجل التوصل إلى سلام، وقال "سنعطيهم فرصة لأن أعضاء الوفد جميعهم جدد".

وجدد تأكيد الحكومة بعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية للمنطقتين إلا عبر حدود السودان وذلك في إطار حماية سيادة البلاد.

يذكر أنه في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت في أديس أبابا، تمسك وفد الحكومة بأن يكون وقف العدائيات ممهدا إلى وقف دائم لإطلاق النار ليسهل إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، فيما تمسك وفد الحركة الشعبية بأن يقتصر الاتفاق على الترتيبات الأمنية مع نقل المساعدات من خارج الحدود.