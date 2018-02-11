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بوتين يدعو نتنياهو لتجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة

01:22 ص الأحد 11 فبراير 2018
بوتين يدعو نتنياهو لتجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ:

كشف الكرملين عن مضمون الاتصال الهاتفي الذي جري بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية غارات إسرائيل على سوريا.

وقال الكرملين في بيان له، أوردته قناة روسيا اليوم، إن بوتين دعا نتنياهو لتجنب خطوات قد تسفر عن تصعيد الوضع في المنطقة، مشيرا إلي أن بوتين ونتنياهو أجريا مكالمة هاتفية تم فيها بحث الوضع الخاص بتصرفات القوات الجوية الإسرائيلية التي شنت غارات صاروخية على أهداف واقعة في أراضي سوريا.

وشدد البيان على أن الجانب الروسي دعا إلى تجنب كل الخطوات التي قد تسفر عن نشوب دورة جديدة من المواجهة الخطيرة بالنسبة للجميع في المنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أنه اتفق مع الرئيس الروسي على مواصلة التنسيق بين جيشي إسرائيل وروسيا.

هذا المحتوى من

Asha
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