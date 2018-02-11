النائب العام بطهران: اعتقال بعض الأشخاص بتهمة التجسس على أهداف استراتيجية

طهران- أ ش أ:

كشف عباس جعفري، النائب العام بالعاصمة الإيرانية طهران، عن اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم بالتجسس على أهداف حيوية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن النائب العام لم يكشف عن هوية أو عدد المعتقلين، مكتفيًا بالإشارة إلى أنهم قاموا بجمع معلومات سرية عن أهداف استراتيجية إيرانية.

يذكر أن إيران دأبت على الإعلان -من حين لآخر- عن اعتقال أشخاص بتهمة التجسس لصالح دول أجنبية، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل.