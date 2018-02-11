موكب رئيس وزراء كندا يتعرض لحادث سير في كاليفورنيا

نيويورك - أ ش أ:

تعرض موكب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، لحادث سير بـ"كاليفورنيا"، خلال زيارة جاستن للولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن دورية قسم حماية كبار الشخصيات بـ"كاليفورنيا" كانت ترافق موكب ترودو بعد مغادرته للمؤسسة والمعهد الرئاسي لرونالد ريجان.

ونقلت الصحيفة، السبت، عن روي جونز قائد شرطة مدينة سيمي فالي بـ"كاليفورنيا" أنه بعد 4 أميال من مكتبة رونالد ريجان الرئاسية توقفت إحدى الدراجات النارية للشرطة؛ لإغلاق الطريق من أجل الموكب قبل أن يحاول سائق سيارة مدنية الالتفاف يسارا ليتحرك من حول الموكب.

وأضاف جونز أن دراجة الشرطة بدأت في التحرك واصطدمت بالسيارة التي قذفت الشرطي على دراجة نارية أخرى للشرطة تابعة للموكب، موضحا أن السيارة التي يركبها ترودو لم تتوقف.

وذكرت الصحيفة أن الشرطي المصاب بجروح طفيفة تم اصطحابه إلى مستشفى لوس روبلز والمركز الطبي في مدينة ثاوزند أوكس بكاليفورنيا، لافتة إلى أن سائق السيارة ظل في موقع الحادث ولم يتم استدعاؤه من قبل الشرطة.

وأشار جونز إلى أن الواقعة ما زالت قيد التحقيق بما في ذلك، ما إذا كان الشرطي استخدم الأضواء وصفارات الإنذار اللازمة، مرجحا ألا يكون قائد السيارة مذنبا.