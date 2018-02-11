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كتيبة عسكرية روسية تغادر سوريا إلى الشيشان

12:09 ص الأحد 11 فبراير 2018
كتيبة عسكرية روسية تغادر سوريا إلى الشيشان

رئيس الشيشان رمضان قديروف

موسكو - (أ ش أ)

أعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف أن قوات كتيبة شرطة عسكرية تابعة للجيش الروسي عادت من الأراضي السورية بعد خدمتها في حلب لمدة 18 شهرا إلى الشيشان، اليوم السبت.

وقال قديروف - حسب ما نقلته وكالة (تاس) الروسية - " إن رجالنا كانوا موكلين بمهمات مسؤولة للغاية تهدف لحماية المنشآت الحيوية لجيش الدفاع الروسي وفرْض النظام العام وضمان أمن السكان المدنيين وتحقيق تسوية سلمية للنزاع السوري".

وأضاف " إن 393 جنديا بجانب القائد رسلان نومخاجيف عادوا إلى وطنهم سالمين بعد أن أدوا واجبهم بشرف".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار قاعدة حميميم الجوية في سوريا يوم 11 ديسمبر الماضي وأمر ببدء سحب الجنود الروس من سوريا.

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