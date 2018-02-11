بوكو حرام تطلق سراح زوجات رجال شرطة احتجزتهن في نيجيريا

لاجوس - (د ب أ)

أعلن متحدث باسم الرئاسة النيجيرية، السبت، أن جماعة بوكو حرام الإرهابية أطلقت سراح 13 رهينة في نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو في بيان إن ثلاثة أساتذة بجامعة مايدوجوري اختطفوا العام الماضي، إلى جانب 10 نساء، جميعهن زوجات ضباط بالشرطة المحلية.

وتم التوصل لعملية إطلاق سراح الرهائن من خلال مفاوضات مع الدولة واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولم يحدد شيهو إذا ما كان قد تم دفع فدية مقابل الإفراج عن الرهائن.

وقد اختطف أساتذة بقسم الجيولوجيا بجامعة مايدوجوري أثناء التنقيب عن النفط في حوض بحيرة تشاد.

واختطفت زوجات ضباط الشرطة وهن في طريقهن إلى جنازة ضابط شرطة في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا.