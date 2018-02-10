تزامنًا مع زيارة شقيقة زعيم كوريا الشمالية..مسيرة مناهضة لبيونجيانج في سول

سول- (د ب أ):

نظم نحو 800 متظاهر مناهضين لكوريا الشمالية مسيرة وسط سول، اليوم السبت، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية، حيث قاموا بتمزيق صور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وعلم البلاد الأحمر فيما قاموا بمسيرة ضد مشاركة بيونجيانج في الأولمبياد الشتوية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن بعض المتظاهرين رفعوا علما ممزقا للوحدة الكورية، الذي استخدمه الرياضيون الكوريون الشماليون والجنوبيون خلال دخولهم المشترك مراسم الافتتاح لدورة الألعاب، وحملوا أيضا لافتات تقول "الرئيس مون جاي- إن اخرج".

وأضافت يونهاب أن الشرطة تمكنت من منع متظاهرين حاولوا حرق علم كوريا الشمالية الوطني.

تزامنت المظاهرات مع لقاء بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ومجموعة من المسؤولين الكوريين الشماليين البارزين في مكتب سول الرئاسي تشونج وا داي. ومن بين مسؤولي كوريا الشمالية، الرئيس الشرفي للبلاد والشقيقة الصغرى للزعيم الكوري كيم يونج اون.

ونقلت يونهاب عن منظمي المظاهرة: "هناك فصيل يحاول تحويل هذا البلد لشيوعي. إذا لم نوقف هذا، فسوف يتم تجوعينا وتعذيبنا حتى الموت تحت حكم كيم جونج أون".