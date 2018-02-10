إعادة فتح برج إيفل بعد غلقه بسبب الطقس الشتوي في باريس

باريس- (د ب أ):

تُعيد فرنسا فتح برج إيفل غدًا الأحد، في تمام الساعة 09:30 (08:30 بتوقيت جرينتش)، فيما تعود الطرق ووسائل النقل العام في منطقة باريس لطبيعتها بعد أسبوع من هطول الثلوج وارتفاع مستوى الجليد في الشوارع.

وبعيدا عن إعادة فتح قصيرة عصر لخميس، فإن المزار السياحي الشهير مغلق منذ الثلاثاء، عندما بلغ ارتفاع الجليد 15 سنتيمترا فوق شوارع باريس، ما أدى إلى عمليات غلق الطرق وفرض حظر على سير النقل الثقيل. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، صباح اليوم السبت، انتهاء التحذير الخاص بالجليد والثلوج في المنطقة.

وجرى رفع القيود العادية التي تفرض في عطلات نهاية الأسبوع على مركبات البضائع الثقيلة في المنطقة للسماح للنقل الثقيل بالاستئناف.

وتوقفت نحو 3637 شاحنة مساء أمس الجمعة، عن العمل بسبب الحظر المفروض خلال فترة التجمد ، بحسب الشرطة.

وذكرت شركة النقل العام في منطقة باريس (آر ايه تي بي)، أن أغلب الحافلات والقطارات الإقليمية (آر ايه آر) التي شهدت حركتها اضطرابا بشدة على مدار الأسبوع، عادت للعمل بشكل طبيعي.