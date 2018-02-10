السلطة الفلسطينية والهند توقعان 4 اتفاقيات بقيمة 41 مليون دولار

رام الله- (د ب أ):

وقعت السلطة الفلسطينية والهند اليوم السبت أربع اتفاقيات بقيمة 35ر41 ميلون دولار أمريكي بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقيات في مدينة رام الله على هامش زيارة مودي إلى الضفة الغربية، والتي تعد أول زيارة في التاريخ لرئيس الوزراء الهندي إلى الأراضي الفلسطينية.

وشملت الاتفاقيات تمويل الهند إقامة مستشفى متعدد الأغراض في بيت لحم وثلاث مدارس في جنين وطوباس وأبو ديس وتجهيز مطبعة ومركز "تراثي" لتميكن المرأة الفلسطينية.

ووصف عباس ، خلال مؤتمر صحفي مع مودي ، زيارة الأخير إلى الأراضي الفلسطينية بأنها تاريخية ، وتؤكد "عمق العلاقات التاريخية المتينة" التي تربط الشعبين الفلسطيني والهندي.

وذكر عباس أنه بحث مع مودي "وجهات النظر فيما يتعلق بفرص تحقيق السلام، وإخراج العملية السياسية من مأزقها بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، وانسداد الأفق السياسي بعد قرار الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) حول القدس واللاجئين".

وأكد على "التمسك بالعمل السياسي والمفاوضات طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال، وفق حل الدولتين على حدود 1967، وقرارات الشرعية الدولية لتعيش كل من فلسطين وإسرائيل بسلام وأمن، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية".

وقال "إننا لم نرفض المفاوضات يوما، وكنا وما زلنا على الاستعداد لها، وإن تشكيل آلية متعددة الأطراف تنبثق عن دول متعددة، هي السبيل الأمثل لرعاية هذه المفاوضات".

وأضاف "نعول على دور الهند كقوة دولية ذات مكانة ووزن كبيرين، للإسهام في تحقيق السلام العادل والمنشود في منطقتنا، لما لذلك من تأثير على الأمن والسلم العالميين".

وأعلن عباس منح رئيس الوزراء الهندي أعلى وسام في فلسطين، وهو القلادة الكبرى لدولة فلسطين، مؤكدا الحرص على "التعاون المشترك لتعزيز العلاقات في المجالات الأمنية، ومحاربة الإرهاب حيثما وجد".

من جانبه، قال مودي إن "الهند وفلسطين تحظيان بعلاقات تاريخية متينة صمدت أمام اختبار الزمن، ودعمنا القضية الفلسطينية أصبح محورا ثابتا في سياستنا الخارجية".

وأكد أن الهند "شريك منذ زمن طويل لفلسطين، وفخورة بمساعدة فلسطين في بناء مؤسسات الدولة ، ودعم المشاريع والموازنة الفلسطينية" وأن زيارته تسهم في دعم عجلة التنمية في فلسطين.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي أنه "منذ هذا العام فصاعدا سنقوم برفع المشاركة في التبادل الشبابي بين البلدين من 50 شابا إلى 100 شاب، والهند متمسكة بمساندة مصالح الشعب الفلسطيني، وتتمنى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة في أسرع وقت ممكن.

وأعرب عن أمله أن يتحقق السلام في المنطقة سريعا، وذلك من خلال الحوار والتفاهم "اللذين من شأنهما أن يقودا المنطقة للتعايش السلمي، فدائرة العنف وعبء التاريخ يمكن التغلب عليهما من خلال الدبلوماسية المكثفة".