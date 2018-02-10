بحث التعاون بين الجامعة العربية ومنظمة الأمن الأوروبية

القاهرة- (أ ش أ):

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، اليوم السبت، مع سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي OSCE، توماس جريمينجر- الذي يزور مصر حالياً- كيفية العمل على تطوير الحوار وعلاقات التعاون بين المنظمتين خلال المرحلة المقبلة في ضوء وجود عدد من الأولويات والتحديات المشتركة المهمة.

وصرح الوزير المفوض، محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الأمين العام حرص على تأكيد الأولوية التي توليها الدول العربية لإقامة حوار بناء ومستمر مع الدول الأوروبية بشكل عام، وذلك في إطار التجاور الجغرافي والروابط التاريخية والمعاصرة القائمة بين الإقليمين العربي والأوروبي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبوالغيط أشار في هذا الصدد إلى محورية قيام تواصل حثيث بين المنظمتين للتعامل مع التغير النوعي في التهديدات الرئيسية التي يأتي على رأسها تصاعد خطر الإرهاب والتطرّف واتساع دائرة الجريمة غير المنظمة، منوهاً بضرورة توافر مساندة قوية من الطرف الأوروبي للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الموقف الفلسطيني والعربي من قضية القدس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أكد بدوره الأولوية التي توليها المنظمة للارتقاء بتعاونها مع الجامعة العربية في إطار السعي للتواصل بشكل أكبر مع إقليم جنوب المتوسط، مشيراً إلى تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة عقد فعاليات مشتركة تتناول الموضوعات ذات الأولوية للطرفين، مع استعداد المنظمة للمساهمة في عملية بناء القدرات الفنية للكوادر العربية، خاصة في مجال التعامل مع الأزمات والتحديات ذات الطابع الأمني.