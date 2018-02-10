تمثال مريم العذراء "الباكية" يجذب الآلاف في المكسيك

سيوداد خواريز- (د ب أ):

منزل في شمال المكسيك به تمثال للسيدة مريم العذراء يجذب الآلاف من الكاثوليك، حيث تزعم صاحبة المنزل أن التمثال يذرف الدموع.

قالت روزا راميريز إجيليرا، 54 عاما، التي تملك المنزل في مدينة سيوداد خواريز بالقرب من الحدود الأمريكية: إن تمثالا يبلغ طوله 60 سنتيمترا بدأ يبكي في 27 يناير.

وقالت راميريز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "العذراء تبكي في بعض اللحظات، تضحك، تغلق عينيها، اعتمادا على إيمان كل شخص".

وتعتقد المرأة المصابة بمرض السرطان أن العذراء سترسل لها "إشارة" على أنها تحتاج إلى "إيمان أكبر" في معركتها ضد المرض.

وقد اصطفت طوابير طويلة أمام منزل راميريز حيث يأتي الناس من أماكن أخرى في المكسيك، وحتى من ولاية تكساس الأمريكية للصلاة أمام التمثال.

ويغني الزوار ويرقصون ويمسحون أيديهم بالتمثال ويقدمون له الزهور ويصورونه ويطلبون منه أن يشفى المرضى الذين يجلبونهم معهم.

ونفت الكنيسة الكاثوليكية صحة المعجزة المزعومة وحذرت "من الوقوع فى التعصب".