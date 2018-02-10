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تركيا توقف تسجيل السوريين في إسطنبول

03:01 ص السبت 10 فبراير 2018
تركيا توقف تسجيل السوريين في إسطنبول

أنقرة- (أ ش أ):

قالت مصادر بوزارة الداخلية التركية: تم تعليق تسجيل السوريين في إسطنبول، بسبب تزايد الكثافة السكانية في المدينة.

وأشارت المصادر -حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية مساء الجمعة- إلى أن السلطات التركية تعمل على تحديث بيانات السوريين الموجودين في 81 مدينة في البلاد، موضحاً أنه تم أيضاً وقف تسجيل السوريين القادمين إلى إسطنبول من مدن تركية أخرى.

وتشن السلطات التركية حملة مكثفة لضبط السوريين غير المسجلين في إسطنبول، وهي المدينة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين، مقارنة بباقي المدن التركية، إذ وصل عددهم فيها إلى 542 ألف سوري مسجل، وفق بيانات إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية.​

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