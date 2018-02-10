إلغاء مئات الرحلات الجوية جراء عاصفة ثلجية بالولايات المتحدة

واشنطن - (أ ش أ):

تسبب تساقط كثيف للثلوج، نجم عن عاصفة ثلجية قوية شهدتها مناطق في وسط غرب الولايات المتحدة، الجمعة، في إغلاق المدارس والطرقات وإلغاء نحو 1500 رحلة جوية.

وقالت الأرصاد الجوية الأمريكية، في مذكرة، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، إنه تم الإبلاغ عن العديد من حوادث السير، وتسارعت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية لتصل إلى 1500، نصفها في مطار أوهير الدولي في شيكاغو، الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد، وقد بلغت سماكة الثلوج 18 سم عند الظهر.

ومن جانبها، حذرت شركات الطيران من المزيد من إلغاء الرحلات في مطارات قريبة، وسمحت للركاب بتبديل مواعيد رحلاتهم مجاناً.

ومن المتوقع أن يصل معدل تساقط الثلوج في شيكاغو وديترويت إلى 23 سم وبمعدل 2,5 سم في كل ساعة في ديترويت.

وحض رئيس بلدية شيكاغو، رام ايمانويل، الناس على البقاء في المنازل، وقال إن "المزيد من الثلوج ستتساقط الجمعة والسبت والأحد أكثر مما اعتدناه سابقاً في فصول الشتاء، وفي فترة زمنية واحدة".