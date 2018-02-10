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وكالة: انفجار عبوة ناسفة أمام حاجز لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

12:06 ص السبت 10 فبراير 2018
وكالة: انفجار عبوة ناسفة أمام حاجز لقوات الاحتلال بالضفة الغربية

مصراوي - وكالات

قالت وكالة معًا الفلسطينية، الجمعة، إن شبانًا فلسطينيين ألقوا عبوة ناسفة نحو حاجز لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الوكالة عن مصادر عبرية أن جيش الاحتلال بدأ في تمشيط المنطقة، وعملية بحث عن المنفذين الذين تمكنوا من الانسحاب.

وأضافت معًا أن العبوة لم تسفر عن أي إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

فيما أكدت مصادر محلية فلسطينية للوكالة أن صوت الانفجار وقع بالقرب من حاجز أبوالريش جنوبي الخليل، بعدها توجهت قوات كبيرة من الاحتلال إلى المنطقة.

وشهدت الضفة المحتلة وقطاع غزة احتجاجات واشتباكات مع قوات الاحتلال أسفرت عن إصابة 57 شابًا فلسطينيًا في جمعة الغضب العاشرة احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

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