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أهم التصريحات في 24 ساعة: سنعيدهم من الكويت لأنهم يتعذبون كل ساعة

12:06 ص السبت 10 فبراير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: سنعيدهم من الكويت لأنهم يتعذبون كل ساعة

إعداد – محمد الصباغ:

أطلق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي تصريحات نارية، وطالب بعودة عمال بلاده من الكويت؛ لأنهم على حد قوله يحيون في معاناة وعذاب كل ساعة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيفرج عن مذكرة سرية تخص الديمقراطيين مرتبطة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية، فيما وصف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ما يحدث لأقلية الروهينجا في ميانمار بأنه مأساة من صنع الإنسان.

 

رودريجو دوتيرتي الكويت وزير الخارجية البريطاني الروهينجا ميانمار دونالد ترامب روسيا

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