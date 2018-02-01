اعتقال تلميذة أمريكية أطلقت النار على رأس طالب وأصابت زميلتها

لوس أنجلوس - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال تلميذة، 12 عاما، بعدما تعرض طالبان لإطلاق نار، من طلاب المدارس المتوسطة، في فصلهما الدراسي في لوس انجلوس، اليوم الخميس.

وقالت إدارة شرطة لوس انجلوس على موقع تويتر إن صبيا، 15 عاما، في حالة مستقرة، ولكن حالته حرجة، بعدما أصيب برصاصة في الرأس داخل الفصل بمدرسة سال كاسترو المتوسطة.

وأفادت الأنباء أن فتاة، 15 عاما، أصيبت بطلق ناري في المعصم، وحالتها ليست خطيرة.

وقالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص آخرين - طفلان وامرأة - أصيبوا بجروح في الحادث، دون التعرض لإطلاق نار.

وقال مسؤولون من إدارة الإطفاء في لوس انجلوس، خلال مؤتمر صحفي، إن جميعهم تعرضوا لإصابات طفيفة.