روسيا تنجح في إطلاق 11 قمراً صناعياً

موسكو- (أ ش أ)

نجحت قاعدة إطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية الروسية بالشرق الأقصى (فوستوتشني كوسمودروم)، في إطلاق 11 قمرا صناعيا للمدار من بينها 4 أقمار تجارية أمريكية وهو الإطلاق الثالث من ذلك الميناء الفضائي.

ونقلت صحيفة "ذا موسكو تايمز"، على موقعها الإلكتروني، عن وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوسموس) أن قمرين صناعيين روسيين لرصد الأرض دخلا المدار اليوم الخميس، كما نجح نشر أربعة أقمار تجارية أمريكية وخمسة أقمار أخرى ألمانية.

وقال إيجور كوماروف، رئيس وكالة روسكوسموس، إنه قبل نهاية العام الحالي تخطط الوكالة لإطلاق قمرين آخرين في النصف الثاني من العام.

كان مسؤولون روس قد صرحوا بأن الإطلاق الأخير تم تأجيله في نوفمبر الماضي، وذلك بعد تحطم أحد الأقمار الصناعية في البحر بسبب إحداثيات مبرمجة بشكل خاطئ. ويذكر أن مجمع كوسمودروم كان قد أطلق أول أقماره الصناعية في الفضاء في شهر أبريل عام 2016.