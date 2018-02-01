منظمة التحرير الفلسطينية ترفض إدراج أمريكا "هنية" على لائحة الإرهاب

رام الله (أ ش أ)

أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفض منظمة التحرير واستنكارها لقرار وزارة المالية الأمريكية بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب.

ودعا عريقات -في تصريح اليوم الخميس- إلى إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية؛ للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع.

كانت الولايات المتحدة قد أدرجت أمس رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، ضمن التصنيف الخاص لما يسمى بـ"قائمة الإرهاب الأجنبي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون -في بيان- إن هنية "يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط ويقوض عملية السلام مع إسرائيل"- حسب تعبيره.