بالفيديو.. خناقة وضرب على الهواء مباشرة .. والمذيعة تستغيث

وكالات:

اشتبك ضيفان في أحد البرامج الإذاعية الروسية بالأيدي لخلاف نشب بينهما بسبب الزعيم السوفيتي ستالين.

أظهر مقطع فيديو بث عبر الإنترنت ضيفي برنامج إذاعي تابع لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" وهما يتبادلان اللكمات بعد عراك لفظي.

وبينما كان الضيفان يسددان الضربات لبعضهما كانت مقدمة البرنامج تصرخ فيهما ليبتعدا عن بعضهما إلا أنهما لم يكفا عن العراك، فاضطرت لاستدعاء موظفي الاستديو لفك الاشتباك.