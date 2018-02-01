مقتل 11 شخصا جراء حريق بمنشأة لرعاية كبار السن في اليابان

طوكيو (د ب أ):

لقي 11 شخصا حتفهم جراء حريق اندلع مساء الأربعاء في منشأة لدعم المشردين من كبار السن شمالي اليابان.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية الرسمية للأنباء أن الضحايا من بين 16 شخصا كانوا يقيمون في المنشأة المبنية بالخشب في مدينة سابورو بجزيرة هوكايدو.

كما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) بأن رجال الإطفاء أنقذوا خمسة أشخاص آخرين من المنشأة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتعال النيران في المبنى المكون من ثلاثة طوابق.

وقال شاهد عيان لهيئة الإذاعة اليابانية إن عمودا من النيران بارتفاع نحو 20 مترا ارتفع من سقف المبنى بعدما احترق.

وذكر التقرير أن الحريق اندلع حوالى الساعة 1140 مساء بالتوقيت المحلي (1440 بتوقيت جرينتش) بمنطقة سكنية تقع على بعد 5ر1 كيلومتر شمال محطة سكك حديد سابورو.