إلقاء قنبلتي دخان إسرائيليتين باتجاه لبنان وثلاثة زوارق تخترق مياهه الإقليمية

بيروت - (د ب أ):

قال الجيش اللبناني إن عناصر إسرائيلية قامت مساء الأربعاء بإلقاء قنبلتين دخانيتين باتجاه الأراضي اللبنانية، كما خرقت ثلاثة زوارق حربية "تابعة للعدو الإسرائيلي" المياه الإقليمية اللبنانية.

وذكر بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني أنه "بتاريخه وعند الساعة 1030 (مساء الأربعاء) ، أقدم عناصر العدو الإسرائيلي قبالة بلدة الوزاني على رمي قنبلتين دخانيتين باتجاه الأراضي اللبنانية، وذلك أثناء قيام بعض المواطنين بالتجول في المنطقة ".

وأضاف البيان أن وحدات الجيش اتخذت "الإجراءات المناسبة وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ".

وفي بيان منفصل قالت قيادة الجيش إنه "ما بين الساعة 0357 والساعة 0656 من صباح اليوم، خرقت ثلاثة زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على ثلاث مراحل، لمسافة أقصاها حوالي 537 مترا ".

وتجرى متابعة "الخروق"، بحسب البيان ، "بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".