مسؤول كويتي: نتسلم أولى دفعات طائرات (يوروفايتر) في 2020

الكويت (أ ش أ)

أعلن آمر القوة الجوية في الجيش الكويتي اللواء الركن طيار عدنان الفضلي، أن الجيش الكويتي سيتسلم الدفعة الأولى من طائرات (يوروفايتر) المقاتلة أوروبية الصنع، في الربع الأخير من عام 2020.

وأوضح الفضلى - فى تصريح للصحفيين الأحد على هامش احتفال السفارة الإيطالية بعيد القوات المسلحة - أن إجمالي عدد الطائرات التي سيتسلمها الجيش الكويتي، يبلغ 28 طائرة، مضيفًا أن وفدا من الجيش الكويتي، زار مواقع التصنيع واطلع على مراحل الإنتاج في مختلف الدول الأوروبية التي تصنع مثل هذا النوع من الطائرات.

وحول العلاقات الثنائية مع إيطاليا، أشار إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يدخل ضمن العلاقات الثابتة والمتجذرة بينهما، لافتًا إلى موقف إيطاليا المشرف والمناصر للحق الكويتي إبان الغزو العراقي عام 1990.

وأضاف أن هناك عقودًا عسكرية مع إيطاليا، بالإضافة إلى التنسيق في مجال التدريب؛ حيث يوجد طلبة عسكريين من الكويت يتدربون كطيارين، وفي القوات البحرية، نظرا لتميز الجانب الإيطالي في هذا المجال.

وعن جاهزية القوة الجوية الكويتية، أكد اللواء الفضلي أن القوة على أتم الاستعداد والجاهزية لكل طارئ، وحماية الأجواء الكويتية من أي أخطار محتملة، لافتًا إلى مشاركة الكويت في المناورات التي أجريت مؤخرًا في سلطنة عمان كمراقب؛ وذلك للتكامل الدفاعي في منطقة الخليج، وكذلك المناورات التي تجري في محافظة الإسكندرية بمصر.