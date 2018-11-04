وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يتوجه إلى سلطنة عمان

تل أبيب (د ب أ)

يتوجه وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتز، مساء الأحد، إلى سلطنة عمان فى زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر النقل الدولي.

وقال الوزير كاتس: "هذه زيارة تاريخية ستحسن العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان، وأعتزم تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة (سكك حديدية من أجل السلام الإقليمي) لربط دول الخليج بإسرائيل والبحر المتوسط"، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن هذا سيخلق محورا سيتجاوز إيران، وقال: إن "تطبيعا من خلال قوة" أمر مهم وسيكون قابلا للتنفيذ.

تأتي زيارة الوزير الإسرائيلي بعد قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السادس والعشرين من الشهر الماضي بزيارة لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد.