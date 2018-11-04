ترامب يؤكد أنه يعمل للحفاظ على مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، للصحفيين بالبيت الأبيض: إن "تركيزه الرئيسي يتمثل فى الحفاظ على مجلس الشيوخ في قبضة الجمهوريين"، وأن جهوده تحدث اختلافا، وذلك قبل يومين من إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بغرفتيه ومناصب محافظي الولايات.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب قوله: إن "من المقرر أن يحتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ، بينما عبر عن تفاؤله أيضا بشأن فرص الحزب الجمهوري بأن يبقي سيطرته على مجلس النواب".

ويكثف ترامب نشاطه الانتخابي حيث يتوجه اليوم الأحد إلى مدينة ماكون بولاية جورجيا ومدينة تشاتانوجا بولاية تينيسي، بينما سيكون في ولايات أوهايو وإنديانا وميزوري يوم غد الإثنين من أجل المشاركة في التجمعات الانتخابية.

ودعمت هذه الولايات الخمس ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وتشهد سباقات متأرجحة على مناصب المحافظين ومقاعد الشيوخ هذا العام.

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين اليوم الأحد إن الديمقراطيين "يواجهون خريطة سياسية هي الأكثر قسوة في ستين عاما" في مجلس الشيوخ، مدافعا عن مقاعد في ولايات موالية لترامب بدءا من مونتانا ونورث داكوتا إلى انديانا وميزوري.

وقبل أن يعتلي السفينة الرئاسية "مارين وان"، قال ترامب إن خططه لمتابعة خفض الضرائب بنسبة 10 بالمئة تستهدف الأسر ذات الدخل المتوسط مرتبطة ببطاقات الاقتراع.

وفي الوقت الذى يقول فيه يقول الجمهوريون إنهم سيتعاملون مع المسألة في إطار الحزمة الثانية من خفض الضرائب مطلع العام الجديد، حذر ترامب من أن خفض الضرائب الذي لا يزال يتم إعداد مشروع قانون بشأنه قد لا يتم إذا ما فاز الديمقراطيون بانتخابات مجلس النواب.