أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم هجوم المنيا الطقس جمال خاشقجي محمد صلاح أسعار الذهب

تقرير: خلاف بين ليبرمان وبقية وزراء الحكومة الإسرائيلية حول الهدنة في غزة

10:47 م الأحد 04 نوفمبر 2018
تقرير: خلاف بين ليبرمان وبقية وزراء الحكومة الإسرائيلية حول الهدنة في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان

غزة (أ ش أ)

ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي، أن خلافا وقع بين وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان وبقية وزراء الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، حول الهدنة المقترحة في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، على موقعها الإلكتروني، عن القناة العاشرة الإسرائيلية، أن ليبرمان اختلف مع بقية وزراء الحكومة الداعمين لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يجري التفاوض بشأنه بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أن ليبرمان شدد على ضرورة أن توجه إسرائيل ضربة لحماس، لكنه لم يوضح ما يقصده على وجه التحديد حينما طُلب منه ذلك.

هذا المحتوى من

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان غزة إسرائيل وقف إطلاق النار حركة حماس

الخبر التالى:

بومبيو: العقوبات الأمريكية على إيران كان لها تأثير هائل
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان