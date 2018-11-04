تقرير: خلاف بين ليبرمان وبقية وزراء الحكومة الإسرائيلية حول الهدنة في غزة

غزة (أ ش أ)

ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي، أن خلافا وقع بين وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان وبقية وزراء الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الأحد، حول الهدنة المقترحة في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، على موقعها الإلكتروني، عن القناة العاشرة الإسرائيلية، أن ليبرمان اختلف مع بقية وزراء الحكومة الداعمين لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يجري التفاوض بشأنه بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أن ليبرمان شدد على ضرورة أن توجه إسرائيل ضربة لحماس، لكنه لم يوضح ما يقصده على وجه التحديد حينما طُلب منه ذلك.