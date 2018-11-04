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مقتل شخص في اصطدام طائرتين صغيرتين بكندا

09:01 م الأحد 04 نوفمبر 2018
مقتل شخص في اصطدام طائرتين صغيرتين بكندا

ارشيفية

أوتاوا (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام كندية باصطدام طائرتين صغيرتين فوق مدينة أوتاوا، ما أدى إلى تحطم إحداهما بينما هبطت الأخرى بسلام.

وأضافت أن الحادث أسفر كذلك عن سقوط قتيل، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الطائرة التي نجت من الحادث تم توجيهها لتهبط في مطار أوتاوا الدولي.. حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد.

وتحقق السلطات الكندية في الحادث، للوقوف على سبب اصطدام الطائرتين.

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تصادم طائرتين كندا مقتل شخص مطار أوتاوا الدولي

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