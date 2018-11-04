كوريا الشمالية تستنكر تقريرًا أمريكيًا حول حقوق الإنسان في بيونج يانج

بيونج يانج (أ ش أ)

استنكرت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، تقريرا صادرا عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، انتقد شيوع العنف الجنسي ضد المرأة في كوريا الشمالية.

ويأتي ذلك الاستنكار بعد تصريح المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الكورية الجنوبية سول الأسبوع الماضي ، قال فيه إن العنف الجنسي أحد أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ، إلا أنه لم يلق اهتماما مثل الاهتمام بمعسكرات الاعتقال والانتهاكات الأخرى ، لكنه أشار إلى سهولة تغيير الوضع ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ووصفت الرابطة الكورية لدراسات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ذلك التقرير بأنه غير معقول وأنه جزء من المخططات السياسية التي اختلقتها القوى المعادية التي تعارض تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لتشويه صورة كوريا الشمالية.

وأضافت أن ذلك الأمر يمثل استفزازا شديد الخطورة يهدف إلى تبديد روابط السلام والازدهار في كوريا، وأشارت إلى أن التقرير الأمريكي مُمتلئ بالكلمات غير الطبيعية والتحريضية، وأن التقرير يُعد استفزازا سياسيا خطيرا ضد كوريا الشمالية.