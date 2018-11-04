مايك بنس يدين هجوم المنيا.. ويؤكد: نقف مع الأقباط

القاهرة - مصراوي:

نعى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الأحد، ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة كانت تقل أقباطا مصريين في طريقهم للعودة من دير الأنبا صاموئيل في محافظة المنيا.

وكتب بنس عبر حسابه بموقع "تويتر": "ندين بشدة هجوم داعش على المصلين المسيحيين الأقباط خلال طريقهم إلى دير في مصر".

وأضاف بنس، "نحن نمقت هذه الاعتداءات الجبانة على أهم الحريات الأساسية للشعب المصري ونقف مع الأقباط، أعمق تعازينا للضحايا وعائلاتهم".

وتعرضت 3 حافلات تقل أقباطًا كانوا متجهين لدير الأنبا صموئيل بالمنيا، عصر الجمعة، لإطلاق نار أسفر عن سقوط 7 شهداء، و20 مصابًا، وفقًا لبيان رسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهداء، مؤكدًا أن الحادث لن ينال من إرادة المصريين في استمرار معركتهم للبقاء والبناء، مؤكدًا عزم الدولة على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب الأسود وملاحقة الجناة.