إندونيسيا تستعيد بيانات من رحلة الطائرة المنكوبة وتواصل عمليات البحث

جاكرتا (د ب أ)

قال مسؤولون اليوم الأحد، إن السلطات الاندونيسية قامت بتنزيل بيانات من مسجل خلفي لطائرة "لايون اير" التي تحطمت في بحر جاوة الأسبوع الماضي، بينما يواصل الغواصون البحث عن صندوق أسود ثان ورفات 189 شخصًا كانوا على متن الطائرة.

وقال نورشاهيو اوتومو، رئيس التحقيق الذي تقوده لجنة سلامة النقل في إندونيسيا، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "نجحنا في استرجاع معلومات من مسجل بيانات الطيران".

وأوضح أن المحققين، ومن بينهم محققون من الولايات المتحدة وسنغافورة وأستراليا، استرجعوا 69 ساعة من البيانات من 19 رحلة قامت بها الطائرة وهي من طراز بوينج 737 بما في ذلك الرحلة "جي تي 610" التي تحطمت في المياه قبالة سواحل كاراوانج في جاوة الغربية.

وتابع اوتومو، أن آخر البيانات المسجلة من 29 أكتوبر في الساعة 0631 صباحا بتوقيت غرب إندونيسيا، وهو ما يتوافق مع البيانات على مواقع تتبع الطيران.

وكانت طائرة "لايون اير" قد أقلعت من مطار سوكارنو هاتا فى جاكرتا الساعة 0620 صباحا ،وفقدت الاتصال بحركة الملاحة الجوية بعد حوالى 13 دقيقة عندما سقطت فى البحر قبالة تانجونج كاراوانج على بعد حوالى 70 كم شرق جاكرتا.

وقال أوتومو إن غواصي البحث والإنقاذ ما زالوا يبحثون عن الصندوق الأسود الثاني، الذي يحتوي على تسجيل صوت قمرة القيادة، بالإضافة إلى رفات القتلى في الحادث.

وأضاف "سيكون من المفيد حقاً إذا كان لدينا الصندوقان الأسودان. بناء على معلومات من الفريق على متن السفن، اكتشفنا إشارة قوية يوم السبت وبحثنا عنها إلا أن الإشارة أصبحت أضعف، ولكن ربما لأن الطين قد دفنها".