مقتل وإصابة 6 عراقيين في انفجار عبوة ناسفة ببغداد

بغداد (أ ش أ)

قال مصدر بالشرطة العراقية، اليوم الأحد، إن مدنيين اثنين قتلا وأصيب أربعة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في بغداد.

وأوضح المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب ساحة عدن في بغداد انفجرت، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب، وجثتي القتيلين إلى دائرة الطب الشرعي.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية.