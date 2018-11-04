بوتين: الحوار على أساس المصالح المشتركة يساعد في إزالة الحواجز بين الدول

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن الحوار بين الدول على أساس المصالح المشتركة سيساعد على حل المشكلات والتعاون في مصالح جميع الدول.

جاء ذلك -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية- خلال احتفال بتكريم الرعايا الأجانب بجوائز الدولة الروسية لمساهمتهم في تنمية العلاقات مع روسيا، وتم تحديد موعد الاحتفال بمناسبة عيد روسيا الوطني "يوم الوحدة الوطنية" في 4 نوفمبر.

وأضاف بوتين "إذا اعتمدنا على ما يوحدنا بدلا من الصراعات الراهنة، فإننا سنتقدم معا في تحقيق مصالح شعوبنا".

وتم خلال الاحتفال منح أوسمة الصداقة لبعض الشخصيات مثل القنصل الشرفي لروسيا في جزر البليار الإسبانية سيباستيان مونسيرات، ومستشار رئيس الوزراء اللبناني جورج شعبان.

كما تم منح ميداليات بوشكين لشخصيات أخرى مثل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأوكراني للمنظمات العامة الروسية الكومنولث سيرجي بروفاتوروف.