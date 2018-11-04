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مقتل 4 عناصر من "الشباب" إثر غارات أمريكية جنوبي الصومال

07:17 م الأحد 04 نوفمبر 2018
مقتل 4 عناصر من "الشباب" إثر غارات أمريكية جنوبي الصومال

أرشيفية

مقديشو (د ب أ)

قالت القيادة الأمريكية في إفريقيا، اليوم الأحد، إن أربعة مسلحين من جماعة الشباب الإرهابية قتلوا إثر غارات جوية أمريكية قرب كيسمايو جنوبي الصومال.

وقال الجيش إن الضربات التي وقعت أمس السبت، بالقرب من منطقة عرعرة، كانت خطوة دفاعية، حيث كان مسلحون على وشك مهاجمة قوات شريكة خلال دورية.

وتعمل القوات الأمريكية في شراكة مع قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالية في عمليات لمكافحة الإرهاب في البلد المضطرب الواقع شرقي إفريقيا.

وتنفذ حركة الشباب التي تسعى لإقامة دولة إسلامية في الصومال، هجمات منتظمة على المباني الحكومية والفنادق والمطاعم في البلاد المضطربة.

وقتل ما لا يقل عن 19 شخصا الشهر الماضي في بلدة بيدوا في تفجيرين انتحاريين تبنتهما الحركة المرتبطة بشبكة القاعدة الإرهابية الدولية.

القيادة الأمريكية غارات أمريكية جماعة الشباب الإرهابية الصومال إفريقيا

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