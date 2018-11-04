إصابة ثلاثة مدنيين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد

بغداد (أ ش أ)

قال مصدر أمني اليوم الأحد، إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بجروح إثر انفجارعبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وأفاد المصدر الأمني لوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، بأن عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محال تجارية بمنطقة حي التراث جنوبي العاصمة مما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة.