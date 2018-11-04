الأسد: روسيا تساعد السوريين على تقرير مستقبلهم

دمشق (د ب أ)

أشاد الرئيس السوري بشار الأسد، بالجهود التي تبذلها روسيا من أجل مساعدة السوريين على تقرير مستقبلهم بأنفسهم وفق ما تقتضيه مصالح الشعب السوري.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الأسد مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف اليوم الأحد، وقالت صفحات رئاسة الجمهورية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن لافرنتييف وضع الأسد خلال اللقاء في صورة مباحثات القمة الرباعية، التي عُقدت مؤخراً في إسطنبول والجهود التي تبذلها موسكو مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية بغية تذليل العقبات التي تقف أمام إحراز تقدم في المسار السياسي يساهم في إنهاء الحرب على سوريا".

وعقدت في مدينة اسطنبول التركية قمة رباعية السبت الماضي ضمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأصدروا بيانا مشتركا في ختام القمة حول سوريا أكدوا فيه دعمهم لسيادة ووحدة هذا البلد واستعدادهم للإسهام في إرساء السلام والاستقرار فيه.

وبحسب تلك الصفحات، أشاد "الرئيس الأسد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المسؤولون الروس وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين من أجل تحييد التدخلات الخارجية بالشأن السوري، بما يساهم في مساعدة السوريين على تقرير مستقبلهم بأنفسهم وفق ما تقتضيه مصالح الشعب السوري".

وتطرق اللقاء إلى موضوع تشكيل لجنة مناقشة الدستور الحالي ،حيث كان هناك اتفاق على مواصلة العمل المشترك بين روسيا وسوريا من أجل إزالة العوائق التي ما زالت تقف في وجه تشكيل هذه اللجنة.

وكان المبعوث الروسي زار دمشق في 19 أكتوبر الماضي،وأطلع الرئيس السوري على نتائج جولته التي شملت عددا من الدول العربية قبل زيارته إلى دمشق، مؤكدًا أن بلاده تسعى من خلال هذا الحراك الدبلوماسي إلى تبادل الآراء حول قضايا المنطقة وخاصة العملية السياسية في سوريا واستكمال معركة القضاء على الإرهاب.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 صراعا بين القوات الحكومية و جماعات المعارضة المسلحة، وفشلت محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة بين الطرفين في إحراز أي تقدم صوب التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.