بومبيو: بدأنا محاسبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي

كتب - هشام عبد الخالق:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة بدأت في محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإنها رفضت تأشيرات دخول 16 فردًا تم التعرف عليهم بأنهم مرتبطين بعملية قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأضاف بومبيو، في حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، "كما قلت عند عودتي من السعودية، سوف نحاسب جميع المسؤولين عن عملية القتل، وسوف نفعل هذا في الوقت الذي نحافظ فيه على العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة".

وتابع بومبيو، أن "السعوديين اعترفوا أن تلك الجريمة كان مخططًا لها، ولا تزال الحقائق تتكشف، ونحن نتحدث مع المسؤولين الأتراك والسعوديين حول هذه القضية كل يوم تقريبًا".

وعن دور الولايات المتحدة في دعم السعودية في حربها ضد اليمن، أجاب بومبيو، لقد حثثنا جميع الأطراف على التفاوض، وأنه لا يمكن تحقيق نصر عسكري في تلك الحرب، حتى أننا طلبنا من الإيرانيين هذا، فأغلب الضرر الذي تعيشه اليمن يأتي من الإيرانيين، لأنها تستمر في دعم الحوثيين بالأسلحة والصواريخ، وهم مسؤولون عن المجاعة في اليمن.

وأكد بومبيو، أن الولايات المتحدة تريد من جميع الأطراف في اليمن أن تتفاوض للوصول إلى حل ينهي المأساة ويكون ذلك تحت طاولة الأمم المتحدة".

وعن العقوبات على إيران، قال بومبيو، إن العقوبات التي سيتم فرضها غدًا الإثنين هي "أقسى" عقوبات يتم فرضها على إيران، لكونها أكبر راع للإرهاب في العالم، كما أنها حاولت القيام بعملية اغتيال في قلب أوروبا.