الديمقراطيون يتقدمون على الجمهوريين في استطلاع للرأي قبيل انتخابات الكونجرس

واشنطن (أ ش أ)

أظهر استطلاع لآراء الناخبين الذين يستعدون للتصويت، بعد غد الثلاثاء، في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، تقدم الحزب الديمقراطي 8 نقاط على منافسه الحزب الجمهوري.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، نتائج استطلاع، أجرته بالتعاون مع شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، والتي أظهرت أن الحزب الديمقراطي حصل على نسبة 52% من أصوات الناخبين المحتملين الذين تم استطلاع آرائهم، مقابل 44 % حصل عليها حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوري.

فيما تقلص الفارق إلى 49% للديمقراطيين، مقابل 44% للجمهوريين في المقاطعات الحاسمة بحسب الصحيفة، وفي حين يحتفظ الديمقراطيون بهامش صدارة مريح، حسب ما أظهر الاستطلاع، إلا أن صدارته تقلصت خلال الأشهر الأخيرة، فقد أحرز الديمقراطيون تقدما بنسبة 14 نقطة في استطلاع سابق أجرته "واشنطن بوست" و"إي بي سي نيوز" في أغسطس الماضي، و13 نقطة في استطلاع تالي أجريتاه في أكتوبر الماضي.

كما أظهر الاستطلاع الجديد، أن شعبية ترامب بين الأمريكيين بلغت 40%، وهي أقل نسبة يحقهها رئيس أمريكي يتجه إلى أول انتخابات تجديد نصفي في فترته الرئاسية منذ عام 1946 في فترة الرئيس الأمريكي هاري ترومان.

وقد يكلف هذا الانخفاض في شعبية ترامب حزبه الجمهوري الكثير، حيث قال 59% من الناخلين المحتملين إنه من المهم بالنسبة لهم أن يصوتوا لمرشح يشاركهم وجهة نظرهم بشأن الرئيس.

يشار إلى أن حوالي 1041 ناخبا مسجلا شارك في الاستطلاع الذي أجري، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر، بهامش خطأ قدره 3.5%.

ويحاول الجمهوريون وقف صعود الديمقراطيين الساعين إلى استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ المكونين للكونجرس الأمريكي، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى 23 مقعدا في مجلس النواب لاستعادة الأغلبية، ومقعدين فقط في مجلس الشيوخ لتأمين الأغلبية.