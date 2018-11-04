بوتين يشيد بالوطنية في يوم الوحدة الوطنية الروسية

موسكو (د ب أ)

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفضائل الوطنية في إحدى الفعاليات للاحتفال بيوم الوحدة الوطني الروسية في موسكو اليوم الأحد، واصفا إياها بأنها جزء مهم من الهوية الوطنية للبلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء انترفاكس.

ونقلت الوكالة عن الرئيس بوتين قوله: إن "الشعور بالوطنية كان دائما جزءا مهما من ثقافتنا الوطنية، جوهر ذاكرتنا الجينية".

ودعا بوتين الروس إلى التماسك معًا وقال إن الوحدة كانت دائما قوة في أوقات الأزمات في روسيا.

وتحتفل روسيا بيوم الوحدة الوطنية منذ عام 2015، والذي يحيي ذكرى طرد القوات البولندية من الكرملين في عام 1612، ليحل محل الاحتفالات السنوية السابقة لثورة أكتوبر البلشفية وذلك في اليوم 7 من نوفمبر.

ووضع بوتين إكليلا من الزهور على الساحة الحمراء في موسكو تكريما لأولئك الذين قاتلوا في المعركة.

وأصبح الحدث فرصة للمجموعات القومية واليمينية لتنظيم المظاهرات.

واعتقل أربعة مشاركين خلال "مسيرة روسية" في ضواحي موسكو، بما في ذلك ثلاثة منظمين، على الرغم من موافقة السلطات على المسيرة. كما تم تنفيذ اعتقالات في مدن أخرى ، بحسب ما أفاد به مرصد "او في دي-انفو" المستقل.