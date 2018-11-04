الصين تدعو فيتنام إلى التعاون للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة

بكين - أ ش أ

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، فيتنام إلى العمل مع بلاده للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وتعزيز التعاون في المجال البحري.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الصيني، اليوم الأحد، مع رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك في شنجهاي، حيث يحضر معرض الصين الدولي الأول للاستيراد المقرر افتتاحه غدا وحتى العاشر من الشهر الجاري.

وقال بينج" إن هذا العام يصادف الذكرى السنوية العاشرة لإقامة شراكة تعاونية استراتيجية شاملة بين البلدين، وينبغي على الصين وفيتنام التمسك بتقليد التبادلات رفيعة المستوى بين الجانبين، والربط بين مبادرة "الحزام والطريق" الصينية وخطة التنمية في فيتنام، وتنسيق المجالات ذات الأولوية في التعاون".

وأضاف" إن فيتنام، باعتبارها أكبر شريك تجاري للصين في جنوب شرق آسيا، ستشارك في معرض الصين الدولي الأول للاستيراد كضيفة شرف، مشيرا إلى أن بكين مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات الفيتنامية التي يمكن تسويقها في السوق الصينية".

من جانبه، قال رئيس وزراء فيتنام نجوين شوان فوك" إن بلاده تتفق مع الصين حول أهمية الربط بين مبادرة الحزام والطريق وخطة التنمية في فيتنام، مشيرا إلى أن معرض الواردات بشنجهاي يظهر التزام الصين بالانفتاح والتجارة الحرة.

وأكد فوك أن فيتنام ستعالج بشكل صحيح القضايا البحرية وفقا لتوافق الآراء والمبادىء التي توصل إليها قادة البلدين".