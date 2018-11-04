أنجلينا جولي تدعو إلى تسريع وقف إطلاق النار في اليمن

جنيف - أ ش أ

دعت المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة العالمية أنجلينا جولي، إلى الإسراع في وقف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع.

ودعت جولي ـ في بيان وزعته المنظمة الدولية في جنيف اليوم الأحد ـ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالعمل مع بلدان في المنطقة للتوصل الى نهاية متفاوض عليها للنزاع وللتصدي للقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وناشدت بزيادة فهم قوانين حماية اللاجئين وأن تلعب جميع البلدان دورها في التخفيف من المعاناة الإنسانية في اليمن.

وقالت الممثلة العالمية، التي تزور حاليا كوريا الجنوبية حيث يتم استضافة عدة مئات من اليمنيين الذين فروا من النزاع ـ " إن المجتمع الدولي كان بطيئا بشكل مخجل في العمل لإنهاء الأزمة في اليمن، وقد شاهد العالم الوضع يتدهور إلى درجة أن اليمن الآن على شفا مجاعة من صنع الإنسان ويواجه أسوأ وباء للكوليرا في العالم منذ عقود، وعندما يتطور الصراع إلى هذا الحد فليس أمام العديد من الأشخاص خيارا سوى الفرار".

وأضافت" إن الطريقة الوحيدة لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وخفض الأعداد الإجمالية في جميع أنحاء العالم هي إنهاء الصراعات نفسها..معربة عن أملها في أن يكون هناك فهم أكبر للواقع الإنساني الذى يتسبب في هروب الناس وكذلك للمعايير القانونية الصارمة والعملية التى يتم بموجبها تحديد وضع اللاجئ من قبل المفوضية والعمل مع السلطات الوطنية وتعزيز المسؤولية المشتركة لمساعدة اللاجئين حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم".

ولفتت إلى أنه بدون استجابة عالمية تستند إلى القانون الدولي والمسؤولية الجماعية، فإن المخاطرة ستكون أكبر بعدم الاستقرار وعدم الأمن على المدى الطويل، وحذرت من أن هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي على جميع البلدان.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن زيارة انجلينا إلى كوريا الجنوبية يأتي في إطار دورها كمبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تنادي بالدعم الضروري للاجئين على مستوى العالم، كما أنها تأتي بعد زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي إلى البلد الآسيوي في 23 و 24 أكتوبر الماضي.

ونوهت المفوضية إلى أن جولي، أعربت فى اجتماع خلال الزيارة مع وزير العدل الكوري الجنوبي بارك سانج كي، الذي يرأس الوزارة المسؤولة عن سياسات اللاجئين المحلية، عن تقديرها لجهود كوريا الجنوبية لمساعدة نحو 500 يمني وصلوا إلى جزيرة جيجو السياحية في مايو، وأشادت بالجهود المبذولة لتوفير الحماية لهم إلى أن يتمكنوا من العودة بأمان إلى بلدهم الأصلي.