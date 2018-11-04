وزيرة باكستانية: موقع "تويتر" يرفض حجب حساب أثار احتجاجات عنيفة بشأن التجديف

إسلام آباد - (د ب أ):

اتهمت وزيرة باكستانية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" برفض حجب حساب أثار احتجاجات عنيفة بسبب تبرئة امرأة مسيحية حكم عليها بالاعدام بسبب التجديف.

وذكرت شيرين مزاري، وزيرة حقوق الانسان أن الحكومة طلبت من موقع التواصل الاجتماعي حجب حساب خادم رضوي، زعيم حركة "لبيك باكستان" الاسلامية.

وذكرت الوزيرة في تغريدة لها اليوم الاحد أن موقع (تويتر) رفض الطلب.

وكان رضوي قد استخدم موقع (تويتر) لنقل رسائل وتعليمات خلال الاحتجاجات التي أصابت باكستان بالشلل لمدة ثلاثة أيام.

وكانت المظاهرات قد اندلعت يوم الأربعاء الماضي بعد أن أمرت المحكمة العليا بإطلاق سراح آسيا بيبي وهي امرأة مسيحية حكم عليها بالاعدام في عام 2010 ، بسبب ما يزعم من ارتكاب جريمة التجديف في نزاع مع نساء مسلمات أثناء عملها في مزرعة.

والتجديف قضية حساسة في باكستان ويمكن أن يصبح هؤلاء المتهمون أهدافا لجماعات أهلية إسلامية. وفي بعض الحالات، يتم قتلهم بالرصاص أو إحراقهم أحياء أو ضربهم بالهراوات حتى الموت.