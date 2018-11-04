وزير أردني: لجنة تبحث في السعودية قريبا مشكلة حج الفلسطينيين الحاملين لجواز السفر المؤقت

عمان - (د ب أ):

أعلن وزير الأوقاف الاردني عبدالناصر أبو البصل أن لجنة تضم ممثلين من وزارات الخارجية والداخلية والأوقاف ستزور السعودية قريبا (دون تحديد موعد) لبحث مشكلة حج الفلسطينيين الحاملين لجواز السفر المؤقت

وأعرب أبو البصل ، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، عن أمله أن تتمكن اللجنة من الوصول إلى حلول تنهي مشكلة حملة الجواز المؤقت وتتيح لهم الحج والعمرة.

وانتقد أعضاء في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى في البرلمان)، المملكة العربية السعودية على خلفية تعليمات منعت حج الفلسطينيين الحاملين للجواز الأردني المؤقت.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة فلسطين النيابية، اليوم الأحد بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبدالناصر أبو البصل، وأمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان لبحث مشكلة حج الفلسطينيين الحاملين لجواز سفر أردني مؤقت لعدم وجود رقم وطني أردني.

واعتبر عضوا اللجنة محمد الظهراوي ومحمود الطيطي، أن هذه القرارات تأتي للتضييق على الشعب الفلسطيني في وقت تحاك فيه المؤامرات الدولية لتصفية القضية الفلسطينية.

بينما ، انتقد عضو اللجنة إبراهيم أبو السيد، ما اعتبره تطبيع دول الخليج مع إسرائيل، وطالب السعودية بالكف عن التضييق على الفلسطينيين.

أما النائب يحيى السعود، رئيس اللجنة، فوجه مناشدة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحل المشكلة والتوجيه بتسهيل حج الفلسطينيين من حملة الجواز المؤقت.

وحظرت السعودية الفلسطينيين من أبناء القدس وغزة والضفة الغربية المحتلة، ومن في حكمهم من حملة الجواز الأردني "دون رقم وطني" الحصول على تأشيرات الحج والعمرة والإقامة .

وأثار القرار غضبا كبيرا بصفوف المتضررين الذين راجعوا سفارة السعودية وقيل لهم أن تعليمات واضحة صدرت بمنع منح حملة الجوازات الأردنية "دون رقم وطني" تأشيرات للحج والعمرة والإقامة .

ويعني هذا القرار حرمان قرابة نصف مليون فلسطيني من أهالي القدس والضفة الغربية وغزة المقيمين بشكل دائم في الأردن من أداء مناسك العمرة، وغلق الباب أمام حاملي الجوازات الأردنية المؤقتة، بحسب تصريحات سابقة لشركات الحج والعمرة.

وحاملو الوثائق أو جوازات السفر الأردنية المؤقتة هم فلسطينيون مقيمون على الأراضي الأردنية منذ عشرات السنين، لكنهم لا يتمتعون بالجنسية الأردنية والرقم الوطني الذي يميز الأردني عن غيره.