العاهل الأردني يقبل استقالة وزيرين بعد "فاجعة البحر الميت"

القاهرة - مصراوي:

قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، استقالة وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد.

وكلف الملك وزير العدل سمير التلهوني بإدارة وزارة التربية، ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة بإدارة وزارة السياحة.

وأعلن الوزيران استقالتيهما، الخميس، بعد أسبوع على مصرع 21 شخصا غالبيتهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية جرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

وبعد الحادث الذي هز الرأي العام الأردني، ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين، وسط مطالبات بإقالة الوزيرين.

وناقش أعضاء مجلس النواب الحادثة، فيما طالب أغلبهم باستقالة وزيرة السياحة والآثار لكون الشركة المنظمة للرحلة المدرسية غير مرخصة، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب منح الإذن للرحلة رغم الأحوال الجوية السيئة.

ولقي 21 شخصا حتفهم غالبيتهم طلاب في مدرسة "فكتوريا" الخاصة، كانوا ضمن الرحلة المدرسية حين جرفتهم سيول في منطقة البحر الميت، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان، فيما أصيب 35 شخصا آخرون.