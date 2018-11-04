أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى شباب العالم هجوم المنيا الطقس جمال خاشقجي محمد صلاح أسعار الذهب

العاهل الأردني يقبل استقالة وزيرين بعد "فاجعة البحر الميت"

02:58 م الأحد 04 نوفمبر 2018
العاهل الأردني يقبل استقالة وزيرين بعد "فاجعة البحر الميت"

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

القاهرة - مصراوي:

قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، استقالة وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الأحد.

وكلف الملك وزير العدل سمير التلهوني بإدارة وزارة التربية، ووزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي مجد شويكة بإدارة وزارة السياحة.

وأعلن الوزيران استقالتيهما، الخميس، بعد أسبوع على مصرع 21 شخصا غالبيتهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية جرفتهم سيول تسببت بها أمطار غزيرة في منطقة البحر الميت.

وبعد الحادث الذي هز الرأي العام الأردني، ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين، وسط مطالبات بإقالة الوزيرين.

وناقش أعضاء مجلس النواب الحادثة، فيما طالب أغلبهم باستقالة وزيرة السياحة والآثار لكون الشركة المنظمة للرحلة المدرسية غير مرخصة، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب منح الإذن للرحلة رغم الأحوال الجوية السيئة.

ولقي 21 شخصا حتفهم غالبيتهم طلاب في مدرسة "فكتوريا" الخاصة، كانوا ضمن الرحلة المدرسية حين جرفتهم سيول في منطقة البحر الميت، على بعد نحو 50 كلم غرب عمان، فيما أصيب 35 شخصا آخرون.

عبد الله الثاني الأردن سمير التلهوني استقالة لينا عناب عزمي محافظة

الخبر التالى:

شكري يشارك في حلقة نقاشية حول تنمية أفريقيا بـ"منتدى شباب العالم"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان