المجموعات الإرهابية بسوريا تواصل انتهاك اتفاق خفض التوتر في إدلب

دمشق - أ ش أ

واصلت التنظيمات الإرهابية، انتهاكاتها لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب باستهدافها بقذائف الهاون محيط بلدتي جورين ومعان في ريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، أن المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة وما يسمى "الحزب التركستاني" خرقت مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر في إدلب واستهدفت بـ 4 قذائف هاون محيط بلدتي جورين ومعان بالريف الشمالي.

وأضافت الوكالة أن الاعتداءات الإرهابية بالقذائف أوقعت أضرارًا مادية ولم تتسبب بوقوع إصابات بين المدنيين

أشارت الوكالة إلى أن مدفعية الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف وألحقت بالإرهابيين خسائر بالعتاد والأفراد.

يذكر أن سوريا كانت أعربت عن ترحيبها بالاتفاق حول محافظة إدلب الذي أعلن عنه في سبتمبر الماضي في مدينة سوتشي الروسية مؤكدة أنه كان حصيلة مشاورات مكثفة بينها وبين الاتحاد الروسي وبتنسيق كامل بين البلدين.