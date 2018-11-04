الجيش اليمني :عشرات القتلى بصفوف الحوثيين في معارك الحديدة

صنعاء - (د ب أ):

أفادت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة المعترف بها دولياً اليوم الأحد، بمقتل وإصابة العشرات من مسلحي الحوثيين في المعارك الدائرة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت قوات ألوية العمالقة ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم ، إن "العشرات من عناصر المليشيات الحوثية لقوا حتفهم وأصيب المئات في عدة مناطق خلال المعارك بين الجيش، ومليشيات الحوثي في الحديدة".

وأكدت أن قواتها تمكنت من السيطرة على كلية الهندسة بجامعة الحديدة، واقتربت من السيطرة على مدينة الصالح في ذات المدينة، بعد معارك عنيفة شنتها قوات العمالقة بقيادة القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو زرعة المحرمي وبإسناد التحالف العربي.

وقالت مصادر عسكرية لـ (د.ب.أ)، إن "عدد قتلى الحوثيين بالعشرات وماتزال جثثهم منتشرة في ساحات القتال"، دون وجود حصيلة معينة جراء استمرار المعارك بين الطرفين بشكل عنيف.

وأكدت المصادر أن المعارك مستمرة جنوب وغرب المدينة، وسط تقدم الجيش تحت غطاء جوي مكثف من قبل مقاتلات التحالف العربي، مضيفة أن "العمليات العسكرية لن تتوقف حتى يتم تحرير المدينة ومينائها الاستراتيجي بشكل كامل من قبضة المليشيات".

في السياق نفسه، أعلنت جماعة انصار الله الحوثية، اطلاق صاروخ بالستي تجاه مواقع من وصفتهم بـ "الغزاة" في الساحل الغربي، في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي.

وقالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين، إن "القوة الصاروخية (تابعة للجماعة) استهدفت حشداً كبيراً من الغزاة في الساحل الغربي بصاروخ بالستي من طراز "بدر1_P".

وأشارت إلى أن الصاروخ "أصاب هدفه بدقة مخلفاً أعداداً من القتلى والجرحى في صفوف العدو (قوات الجيش الحكومي)، دون ذكر حصيلة معينة".