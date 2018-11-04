سفير مصر الجديد لدى إسرائيل يصل تل أبيب لتولي مهام منصبه

كتبت – إيمان محمود

وصل السفير المصري الجديد لدى إسرائيل، خالد عزمي، اليوم الأحد، إلى تل أبيب، لتولي مهام منصبه خلفا للسفير حازم خيرت، الذي أحيل إلى التقاعد.

وسيقدم السفير الجديد غدا نسخة من أوراق اعتماده لرئيس قسم الرموز والطقوس في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

ومن المقرر أن يقدم السفير المصري الجديد، والسفير الأردني الجديد غسان المجالي، وسفراء جدد آخرين، أوراق اعتمادهم للرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم الخميس المقبل.

خالد عزمي هو السفير المصري السابع لدى إسرائيل، منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979، وتضم لائحة سفراء مصر لدى إسرائيل، كلا من: سعد مرتضى، ومحمد بسيوني، ومحمد عاصم إبراهيم، وياسر رضا، وعاطف سيد الأهل.

وأقرّت لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مؤخراً تعيين أميرة أورون، سفيرة إسرائيل في القاهرة، والتي ستخلف السفير الحالي دافيد غوفرين، لتصبح أول امراة تتولى مهام هذا المنصب الدبلوماسي في مصر.